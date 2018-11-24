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المالكي : الزيارات المتبادلة من قبل بعض زعماء الدول العربية نحو اسرائيل هي محاولة تزيد من تمدد الاحتلال الصهيوني
2018/11/24 | 10:46
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