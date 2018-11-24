2018/11/24 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي : الزيارات المتبادلة من قبل بعض زعماء الدول العربية نحو اسرائيل هي محاولة تزيد من تمدد الاحتلال الصهيوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/24 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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