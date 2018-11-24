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روبوت يقوم بوظيفة “غريبة”
2018/11/24 | 10:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفيديوهات-كلكامش برس؛ ابتكر علماء غربيون روبوتا غريبا، يتم تتبيثه على الصدر، ليقوم بعدة وظائف، حين يكون صاحبه عاجزا على ذلك، حسب ما أظهره فيديو، نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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