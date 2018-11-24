2018/11/24 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيديوهات-كلكامش برس؛ ابتكر علماء غربيون روبوتا غريبا، يتم تتبيثه على الصدر، ليقوم بعدة وظائف، حين يكون صاحبه عاجزا على ذلك، حسب ما أظهره فيديو، نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روبوت يقوم بوظيفة “غريبة”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روبوت يقوم بوظيفة “غريبة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).