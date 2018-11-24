روحاني يهاجم السعودية: لماذا توافقون على الإذلال والإهانة ؟

2018/11/24 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، انتقاداً شديد اللهجة ضد المملكة السعودية.وقال روحاني في تصريحات نقلها (موقع الجزيرة) وتابعتها “الرشيد نيوز” إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يحترم السعودية”، متسائلاً “لا نعلم لماذا توافق (السعودية) على الإذلال والإهانة؟”.وأضاف روحاني “ترامب قال للسعودية لن تصمدوا بدوننا سوى أسبوعين وما زالوا يشترون […]

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