English | وظائف


بالصور.. استعدادات فتح المنطقة الخضراء
2018/11/24 | 11:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. استعدادات فتح المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. استعدادات فتح المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الناصرية تسجل وفاة 12 شخصا في حوادث سير بعد يوم ممطر
⋙ آخر فضائح غوغل !!
⋙ عطوان: مباراتنا امام نفط ميسان 'بوابة' لصدارة دوري الكرة
⋙ #حسن خليل - أضحك مع صديقي الشاب
⋙ "الوصافة" تسيل لعاب القيثارة والنوارس في الدوري الممتاز
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | - افتتاح اكبر مشروع لطلبة لمعهد التقني في ديالى !!! - لعبة "البوبجي" تتحول من الخيال الواقع
⋙ شاهد بالفيديو | التحكم بالوزن في فصل الشتاء مع اخصائية التغذية هدى عبد العزيز .. قناة دجلة الفضائية
⋙ بالصور .. استعدادات افتتاح المنطقة الخضراء في بغداد
الأكثر شيوعا