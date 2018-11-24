اغلاق 80 مطعما ومحلات حلاقة وافران مخالفة للشروط الصحية في بغداد

2018/11/24 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة الكرخ اغلاق 80 مطعما ومحلات حلاقة وافران مخالفة للشروط الصحية في العاصمة بغداد.واشار بيان لدائرة صحة بغداد / الكرخ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الى " قيام فرق الرقابة الصحية في قطاعات الرعاية الصحية الاولية بحملات تفتيشية و صحية و رقابية واغلاق 80 مطعم و محل حلاقة و محلات الافران و المعجانات ومحلات الحلاقة و الجزارين في مناطق مختلفة من الاقضية والنواحي في جانب الكرخ ".واضاف " حيث تم الاغلاق وفق تحرير محضر اصولي و بحضور اصحاب العلاقة استنادا الى المادة 96 من قانون الصحة العامة 81 لسنة 1981 و يحال الى المحكمة كل من يرفع الشمع الاحمر تنفيذا للمادة 99 من قانون الصحة العامة والملاكات الرقابية مستمرة بجولاتها اليومية وحملاتها الرقابية من اجل صحة المواطن و مأمونية غذائه ".انتهى

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