المالكي من طهران : محور المقاومة هو محور الأمة الذي حمى فلسطين

2018/11/24 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران

وصف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، محور المقاومة والممانعة بـ”محور الأمة”، محذرا من أن اخطر الدعايات هو وصف محور المقاومة بـ”محور الشر والإرهاب”.

وقال المالكي في كلمة القاها خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران وتابعته “الاتجاه برس”، إن “محور المقاومة والممانعة هو محور الأمة وهو الذي حمى فلسطين ودافع عنها”، مشيرا إلى أن “من اخطر الدعايات هو وصف محور المقاومة بمحور الشر والإرهاب”.

وأضاف أن “اطفاء حريق فلسطين سيكون مدخلا لحل كل قضايا الامة”، مشددا بالقول إنه “ليس أمامنا سوى الاعتصام بحبل الله واعادة بناء الأمة روحيا وماديا وتصفير ازماتها”.

وحذر المالكي من “سياسة التطبيع التي تنتهجها بعض الدول مع الكيان الصهيوني”، لافتا إلى أن “سياسة التطبيع مع “إسرائيل” ما هي الا اعراض مميتة للقضية الفلسطينية”.

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