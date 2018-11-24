الصحة تحدد شرطاً لدخول المواد الكيمياوية المستوردة

2018/11/24 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت وزارة الصحة والبيئة كمارك الجنوب، اليوم السبت، بعدم السماح لدخول المواد الكيمياوية المستوردة الا بعد استحصال الموافقات البيئية من قبل الجهات المستوردة.

وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الجنوب احمد حنون في بيان ورد لشفق نيوز ان مديرية بيئة البصرة زودت مديرية كمرك المنطقة الجنوبية بجرد يتضمن المواد الكيمياوية للشركات والجهات الحاصلة على الموافقة البيئية لاستيراد المواد الكيمياوية من قبل الدائرة الفنية / قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة للتاكد من وصول هذه الشحنات لغرض اجراء الكشف البيئي عليها والتحقق من مطابقة المواد المستوردة من قبل الكوادر الرقابية في المديرية.

واشار حنون الى انه تم التنسيق مسبقا مع الدائرة الفنية بضرورة عدم منح اي موافقات لاستيراد المواد الكيمياوية لأي جهة مستوردة ما لم تحصل على الموافقات البيئية لإنشاء مخازن نظامية ومطابقة لخزن المواد الكيمياوية لاهمية السيطرة على استيراد واستخدام وخزن المواد الكيمياوية تجنباً لأخطار هذه المواد ولكون معظمها يمتاز بصفة الاستخدام المزدوج.

واوضح ان هذه الاجراءات هي جزء من خطة عمل شعبة ادارة الكيمياويات والمواقع الملوثة والتي تقوم بها بشكل مستمر نظرا لامتلاك محافظة البصرة العديد من المنافذ الحدودية.

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