الهجرة توجه بتوفير المخيمات لنازحي السيول في الشرقاط

2018/11/24 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجهت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، بتوفير المخميات للنازحين والمتضررين من السيول التي ضربت قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية في تصريح لـ/المعلومة/، “اننا وجهنا كافة الجهات المعنية باتخاد الاجراءات وتوفير المخيمات للمتضررين من سيول الشرقاط ونازحي الجدعة”.وأضاف العطية، أن “هذه الكوارث ليست من مهمة وزارة الهجرة […]

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