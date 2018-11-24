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الهجرة توجه بتوفير المخيمات لنازحي السيول في الشرقاط
2018/11/24 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

وجهت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، بتوفير المخميات للنازحين والمتضررين من السيول التي ضربت قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية في تصريح لـ/المعلومة/، “اننا وجهنا كافة الجهات المعنية باتخاد الاجراءات وتوفير المخيمات للمتضررين من سيول الشرقاط ونازحي الجدعة”.

وأضاف العطية، أن “هذه الكوارث ليست من مهمة وزارة الهجرة […]

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