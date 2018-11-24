ائتلاف المالكي يكشف آخر تطورات مرشحه لوزارة التعليم العالي

2018/11/24 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، عن آخر التطورات بشأن مرشحه لحقيبة التعليم العالي، ضمن الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبدالمهدي.

وقال النائب عن الائتلاف علي الغانمي لشفق نيوز ان "ائتلاف دولة القانون حسم مرشحه لحقيبة وزارة التعليم العالي، وفق الحوارات التي اجرها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية"، مبينا ان "مرشح دولة القانون هو قصي السهيل، ولم يتم تغييره، والانباء التي تحدثت عن تغييره غير دقيقة".

وبين الغانمي ان "السهيل يحظى بدعم اغلب القوى البرلمانية، وسيتم تمريره، عند طرحه على مجلس النواب، خلال الايام القليلة القادمة".

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