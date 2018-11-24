أفضل الفيتامينات للرجال بعد سن الـ 50

2018/11/24 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات-كلكامش برس؛ يساعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع مجموعات الطعام الرجل بعد سن الخمسين على الحصول على جميع الفيتامينات التي تحتاج إليها بشكل طبيعي، ولكن في بعض الحالات قد يقترح الطبيب تناول مكملات الفيتامينات لضمان حصولك على كل ما تحتاجه.فيتامين د في حين أن هشاشة العظام هي أكثر انتشارا في النساء، فإن […]

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