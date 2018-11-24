2018/11/24 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسابقة “انطلاق”.. شباب في مواجهة البطالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/24 | 12:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسابقة “انطلاق”.. شباب في مواجهة البطالة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسابقة “انطلاق”.. شباب في مواجهة البطالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).