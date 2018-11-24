عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالدكة العشائرية

2018/11/24 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال متهم بالإرهاب “الدكة العشائرية”، اضافة إلى متهمين آخرين بالإرهاب، والسرقة، والتزوير.

وذكر بيان للقيادة تلقى “النور نيوز” اليوم ان “القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بشرطة النجدة، تمكنت من اعتقال متهم بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين أثر خلاف عشائري، وهو ما يعرف بـ “الدكة العشائرية”، في منطقة حي البساتين، وفق قانون مكافحة الإرهاب الاجتماعي”.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت عمليات بغداد اليوم السبت، ان “قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية تمكن من إلقاء القبض على متهم بالإرهاب، في منطقة بغداد الجديدة”، فيما تمكنت قوة من اللواء (45) من اعتقال متهم بالسرقة في منطق الحبيبية، ومتهم آخر بتهمة السرقة في منطقة ابي غريب من قبل اللواء (24)”.

وأضاف البيان، انه تم “اعتقال متهم بالتزوير في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، من قبل اللواء (25)، فيما تم القبض على متهم آخر بالاحتيال في منطقة المحاسنة غربي بغداد، من قبل قوة من اللواء (54)”.

الجدير بالذكر ان القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر بحملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تلقي خلالها القبض على مطلوبين بقضايا امنية وارهابية.

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