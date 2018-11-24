2018/11/24 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكافاد مصدر امني، اليوم الاحد، عن مقتل واصابة ثلاثة اشخاص في هجوم مسلح على طريق كركوك _سليمانية.

وقال المصدر ل”النور نيوز” انه “جرى اطلاق نار صباح اليوم من قبل سيارة مجهولة على سيارة اخرى يستقلها ثلاثة اشخاص على طريق كركوك _ سليمانية قرب مطعم كاني شيتان”.

وتابع ان “الهجوم اسفر عن مقتل احدهم وهو برتبة ضابط شرطة “ملازم اول” في كركوك واصابة اثنين اخرين نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. مقتل واصابة ثلاثة اشخاص في هجوم مسلح) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. مقتل واصابة ثلاثة اشخاص في هجوم مسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).