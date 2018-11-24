الكشف عن اتفاق جديد بين أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية لحماية الأخيرة من أي هجوم

2018/11/24 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتتحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا من جهة، باعتبارهما عضوين في حلف "الناتو"، وتجمعهما الكثير من المصالح المشتركة، كما تتحالف في الوقت ذاته مع قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية من جهة أخرى، والتي تسيطر على حوالي 30% من أراضي سوريا وكوردستان سوريا، كما تحمي الوحدات الكوردية مئات الكيلومترات من الحدود الفاصلة بين كوردستان سوريا وكوردستان تركيا.وأبدت تركيا استياءها من الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكوردية مراراً، كان آخرها خلال اجتماع وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، بنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في العاصمة الأمريكية يوم 20/11/2018، حيث طالب واشنطن بالتخلي عن الوحدات الكوردية، إلا أن وسائل إعلام سعودية تحدثت عن اتفاق جديد بين أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية، ووفقاً لهذا الاتفاق، ستمنع واشنطن شنَّ أي هجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة هذه القوات.وشهدت مناطق كوردستان سوريا اضطرابات نهاية تشرين الأول الماضي ومطلع تشرين الثاني الجاري، بعد أن قصفت القوات التركية مواقع لوحدات حماية الشعب الكوردية في منطقتي كوباني وتل أبيض "كري سبي"، فضلاً عن تهديدات تركية بشنِّ هجوم على مناطق شرق الفرات، إلا أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي تقوده واشنطن، عمل على تهدئة الأوضاع بين الطرفين بهدف بسط الاستقرار وإنهاء الاضطرابات الحاصلة، وبدأ بتسيير دوريات مشتركة مع وحدات حماية الشعب الكوردية في المناطق الحدودية بين كوردستان سوريا وكوردستان تركيا.وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بأن "الاتفاق المذكور ينص على أن يقوم الحالف الدولي بحماية قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب حماية المنطقة بالتشارك بين القوتين، حيث يجدد التحالف الدولي اتفاقه مع قوات سوريا الديمقراطية كل سنتين، وبموجبه يلتزم التحالف بحماية حلفائه في سوريا، إلى جانب مؤازرة مقاتلي هذه القوات بالسلاح والدعم اللوجستي، فضلاً عن تأسيس قوة دفاع منظمة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مهمتها حماية المناطق الحدودية، وكذلك تدريب قواتِ أمنٍ داخلي".وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على حوالي 30% من أراضي سوريا وكوردستان سوريا، أي ما يُقدر بـ60 ألف كيلومتر مربع، لا سيما المناطق التي حُررت من قبضة تنظيم داعش على مدى الأعوام الأربعة الماضية، وحالياً تقوم واشنطن بنصب أبراج مراقبة على طول الحدود بين كوردستان سوريا وكوردستان تركيا، لمنع وقوع أي اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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