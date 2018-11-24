مارسيال يسعى نحو رقم رونالدو وفان نيسترلوي الخاص مع يونايتد

2018/11/24 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر سيكون الفرنسي أنتوني مارسيال أمام فرصة لتحقيق رقم مميز في حال تسجيله في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس مساء السبت.

ويمر الفرنسي مؤخراً بفترة مميزة بعدما استعاد مركزه كأساسي في تشكيلة يونايتد، والأهم، ثقة مدربه جوزيه مورينيو.

ويمكن أن يعادل مارسيال رقم يخص الثنائي كريستيانو رونالدو ورود فان نيسترلوي، نجمي الفريق السابقين، في حال هز شباك كريستال بالاس.



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018الهدف إذا أتى سيكون السادس على التوالي، الأمر الذي لم يفعله أي لاعب من قبل باستثناء الثنائي رونالدو وفان نيسترلوي بالتسجيل في ست لقاءات متتالية مع يونايتد.

وكان رونالدو آخر من قام بفعل الأمر في موسم 2007-2008، وبالتحديد في شهر أبريل.

ونجح مارسيال في تسجيل سبعة أهداف مع مانشستر يونايتد بكل المسابقات حتى الآن بالموسم الجاري.

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