الإسماعيلي يحسم موقفه من بيع محمد عواد

2018/11/24 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي الإسماعيلي حسم مصير محمد عواد حارس الفريق المعار حاليًا للوحدة السعودي.

وأشارت تقارير في الفترة الأخيرة على رغبة أكثر من نادي في التعاقد مع حارس الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الإسماعيلي أغلق تمامًا فكرة بيع عواد نهائيًا بعد أزمة عصام الحضري الأخيرة.



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وكان الحضري تخلف عن رحلة الإسماعيلي إلى بوروندي لمواجهة ماسيجير نيجوزي، الأربعاء المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت بعض التقارير مؤخرًا لرغبة نادي الوحدة السعودي، في التعاقد مع عواد بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 2 مليون دولار.

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ويعتبر عواد من الحراس الثلاثة لمنتخب مصر في الفترة الأخيرة، حيث تشير التقارير في الفترة الأخيرة حول أحقيته في حراسة عرين الفراعنة.

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