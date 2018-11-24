2018/11/24 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشارت مصادر مطلعة لوكالة كل العراق [أين] ، اليوم السبت الى ان" العمل جاري لإعادة افتتاح نفق فندق الرشيد الرابط بين المنطقة الخضراء والكرادة والجسر المعلق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. استعدادات افتتاح المنطقة الخضراء في بغداد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. استعدادات افتتاح المنطقة الخضراء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).