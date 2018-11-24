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بالصور .. استعدادات افتتاح المنطقة الخضراء في بغداد
2018/11/24 | 12:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشارت مصادر مطلعة لوكالة كل العراق [أين] ، اليوم السبت الى ان" العمل جاري لإعادة افتتاح نفق فندق الرشيد الرابط بين المنطقة الخضراء والكرادة والجسر المعلق".

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