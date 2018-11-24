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ضبط كميات مختلفة من الأسلحة في المثنى
2018/11/24 | 12:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة شرطة المثنى ،اليوم السبت، عن تنفيذ حملات للتفتيش عن السلاح أدت إلى ضبط كميات من الأسلحة في مناطق مختلفة من المحافظة ، كما

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