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إكمال إجراءات اعتماد البطاقة الذكية لاستلام رواتب 550 مستفيد بالزبير
2018/11/24 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت السلطات المحلية في قضاء الزبير غرب البصرة عن إكمال إجراءات اعتماد البطاقة الذكية لاستلام رواتب 550 مستفيد من أصل 700.

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