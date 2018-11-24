تنفيذ حملة تطوعية لإزالة التجاوزات على محرمات خط سكك حديد مدينة الحلة

2018/11/24 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد، عن تنفيذ حملة تطوعية لإزالة جميع التجاوزات الحاصلة على محرمات خط سكك حديد مدينة الحلة مركز محافظة بابل.​

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