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تنفيذ حملة تطوعية لإزالة التجاوزات على محرمات خط سكك حديد مدينة الحلة
2018/11/24 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد، عن تنفيذ حملة تطوعية لإزالة جميع التجاوزات الحاصلة على محرمات خط سكك حديد مدينة الحلة مركز محافظة بابل.​

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