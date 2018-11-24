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انخفاض سعر صرف الدولار ببورصة الكفاح في تعاملات اليوم
2018/11/24 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح، فيما استقرت هذه الاسعار بالاسواق المحلية اليوم السبت (24 تشرين الثاني 2018).

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