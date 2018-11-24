2018/11/24 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد عبد اللطيف سالم القسم الثاني كان للولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولى في جميع ما إتخذته من إجراءات عدوانية ضد العراق وشعبه ، وفي مقدمتها إصدار القرار الدولي رقم (661)...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!.) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).