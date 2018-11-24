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السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!.
2018/11/24 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:اياد عبد اللطيف سالم القسم الثاني كان للولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولى في جميع ما إتخذته من إجراءات عدوانية ضد العراق وشعبه ، وفي مقدمتها إصدار القرار الدولي رقم (661)...

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