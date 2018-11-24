فدعم : تكرار رئيس الوزراء للأسماء المرفوضة وطرحها مجدداً سيجابه بالرفض

2018/11/24 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - محمد حمزة الجبوري

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن فدعم الجنابي أن تكرار رئيس مجلس الوزراء المكلف للأسماء التي سبق أن رفضها مجلس النواب وطرحها مجدداً للتصويت سيجابه برفض نيابي لعدم قناعة المجلس بها جاء ذلك خلال تصريح خاص لـ وكالة (الحدث الإخبارية )

وأضاف فدعم أن "هنالك إرادة نيابية لن تسمح بتمرير الأسماء التي لا تنطبق عليها شروط الكفاءة والنزاهة والحياد " ،مجدداً دعوته لعبد المهدي بالتسامي فوق الميول السياسية ورغبة الكتل وتقديم مصلحة العراق أولاً والإتيان بوزراء اكفاء يحملون المشروع الوطني " ، لافتاً إلى أن " العراق لم يعد "حقلا" للتجارب وعلى رئيس الوزراء إعتماد المهنية في إختيار ما تبقى من طاقمه الوزاري بغية الشروع بتقديم الخدمات والأمن والرفاهية لأبناء العراق وطي صفحات الفزع والفقر والمحرومية " ، وتابع فدعم أن " العراق لن يتحمل بعد إخفاقات جديدة لأن ما تم تقديمه من قرابين وصل إلى الذروة وما خسره من أموال يعد بالمليارات جراء تسلط ثلة فاسدة على مراكز القرار وعبثها بالمال العام " ، داعياً القضاء إلى "تعقب ما وصفه ببؤر الفساد واجتثاثه من الجذور للبدء بمرحلة جديدة يسودها الأمن والرخاء "

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