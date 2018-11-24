2018/11/24 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: ابتداءً من يوم غد بإمكانكم الدخول إلى المنطقة الخضراء!!

تستمر الجهات المختصة في عمليات إعادة تأهيل وتنظيف الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء، تمهيدًا لإعادة افتتاحها يوم غد الأحد.

وتظهر صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار أمانة العاصمة بغداد، في عمليات إعادة وتأهيل الطرق المؤدية إلى المنطقة.

ومنذ الاسبوع الماضي تواصل آليات امانة بغداد، رفع الحواجز الكونكريتية بالقرب من الجسر المعلق وسط بغداد، ضمن خطة افتتاح المنطقة الخضراء أمام المارة.





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