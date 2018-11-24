رئيس الجمهورية يعزي عوائل ضحايا السيول ويشدد على تقديم الخدمات العاجلة

2018/11/24 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، أهالي الضحايا في حادث سيول الشرقاط والموصل، فيما شدد على ضرورة تقديم الخدمات العاجلة.

وقال صالح في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “أعزي أهلنا بوفاة عدد من مواطنينا ومنهم أطفال المخيمات في اجتياح السيول”.

وأضاف، “ان يكون اطفالنا في المخيمات ويجتاحهم السيول تجسيد لمعاناة طالت في بلد الخير”، مثنيا على “التجاوب العاجل لرئيس الوزراء مع الحادث المؤلم”.

وأكد رئيس الجمهورية، “ضرورة الاسراع في الإعمار والخدمات وعودة النازحين”.

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