نائب يطالب الأمم المتحدة بإستنفار الجهود لإغاثة أهالي صلاح الدين المتضررين من الفيضانات

2018/11/24 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب النائب قتيبة الجبوري، الحكومة والجهات المعنية والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها الى استنفار الجهود لإغاثة أهالي محافظة صلاح الدين في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “هناك كارثة إنسانية حصلت في صلاح الدين بعد أن غمرت مياه الفيضانات مناطق وقرى بالكامل، ما جعل العوائل تهرب بالزوارق”، مؤكدا ان “عدد الضحايا حتى الآن أكثر من عشرة أشخاص، بالإضافة الى وجود مفقودين، إلا أن الأخبار لا تصل الى وسائل الإعلام لصعوبة دخول الإعلاميين الى المناطق المنكوبة وانقطاع الأنترنت ووسائل التواصل”.

وأشار الى “غرق أكثر من ٣ آلاف منزل يعني أن هناك أكثر من ٣ آلاف عائلة باتت مشردة بحاجة الى إغاثة عاجلة”، محذراً من “تفاقم الوضع يوم غد الأحد في حال سوء الحالة الجوية”.

وناشد النائب، الحكومة والجهات المعنية والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بـ”التدخل العاجل لإغاثة إهالي صلاح الدين في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، مع استنفار جهود الفرق الطبية والدفاع المدني والجيش واستخدام الطائرات المروحية في عمليات الإنقاذ”.

وشدد الجبوري، على “الحكومة بضرورة تعويض كافة المتضررين من الفيضانات عما لحق بهم من خسائر في الأرواح والممتلكات”، داعيا المواطنين الى “أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بمعايير السلامة في الحالات الطارئة”.

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