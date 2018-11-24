نائب يكشف عن تحرك امريكي خطير يهدد الحشد الشعبي

2018/11/24 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم السبت، بان هناك مخطط امريكي لاستهداف مقرات الحشد.

وقال عليوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم السبت أن “القوات الأمريكية بداءت باستطلاع مقرات الحشد التي تقع في بغداد ضمن قيادة الفرقة الأولى شرطة اتحادية ونيتهم أخذ احداثيات كل مقرات الحشد في بغداد والمحافظات”.

وأكد ان “ما يجري هو ناقوس خطر ومحاولة بائسة والبدء في خطتهم المدروسة لضرب الحشد الشعبي لهذا نطالب رأيس الوزراء بالوقوف امام هكذا مخطط ومحاسبة من يتعاون معهم لكشف مقرات الحشد”.

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