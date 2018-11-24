عمليات بغداد: اعتقال متهم بالإرهاب (الدكة العشائرية)

2018/11/24 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية-كلكامش برس؛ تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، من اعتقال متهم وفق قانون مكافحة الإرهاب الاجتماعي.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بشرطة النجدة تمكنت من اعتقال متهم بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين أثر خلاف عشائري، وهو ما يعرف بـ (الدكة العشائرية)، في […]

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