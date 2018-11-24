2018/11/24 | 13:32

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الانواء الجوية تتوقع حدوث سيول في الاقسام الشرقية لواسط وميسان

{بغداد: الفرات نيوز} توقعت الهياة العامة للانواء الجوية حدوث سيول في الاقسام الشرقية من محافظتي واسط وميسان ..يتبع

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