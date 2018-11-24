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شاهد بالفيديو | شارع الرشيد بين ذكريات الماضي الجميل وحداثة العصر
2018/11/24 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | شارع الرشيد بين ذكريات الماضي الجميل وحداثة العصر

مصدر الفيديو: u-eXTHApgWE

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