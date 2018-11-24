نائب عن صلاح الدين: تلكؤ المشاريع فاقم من أضرار السيول

2018/11/24 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:حمل النائب عن محافظة صلاح الدين مقداد الجميلي، اليوم السبت، تلكؤ انجاز المشاريع الخدمية، جزء من مسؤولية تفاقم الاضرار الناتجة عن السيول الجارفة التي ضربت المحافظة، مطالباً باعتبار المناطق التي ضربتها السيول "مناطق منكوبة".

وقال الجميلي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب المحافظة، عقده في مجلس النواب وحضرته "الغد برس"، ان "على الرغم من السيول التي اجتاحت المحافظة هي كارثة طبيعية، الا ان عدم انجاز المشاريع ادى الى تفاقمها".واكد ان "هناك العديد من الضحايا من الاطفال والنساء وسقوط الكثير من البيوت خلال الساعات الاولى للسيول".وطالب "الحكومة بأن يكون لها موقف لاسعاف العوائل، كما نناشد منظمات المجتمع المدني التوجه الى تلك المناطق لتقديم الاسعافات".واضاف الجميلي "سنطلب من مجلس النواب التصويت على اعتبار المناطق التي تعرضت للسيول مناطق منكوبة وانجاز المشاريع وادراجها ضمن الموازنة".واجتاحت سيول جارفة محافظة صلاح الدين وعدداً من المحافظات الوسطى والجنوبية، واسفرت عن مصرع واصابة 32 شخصاً لغاية الان، الى جانب تضرر مئات المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

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