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نائب: فوضى عارمة في آلية اجراءات التعيين بمديريات التربية
2018/11/24 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..

كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي , السبت , عن وجود فوضى عارمة في آلية اجراءات التعيين في تربيات بغداد والمحافظات، مطالبا مكاتب المفتشين العمومين بالاشراف والمراقبة في تطبيق معايير التعينات.

وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/, إن “عددا من مديريات التربية في العاصمة بغداد والمحافظات لم تلتزم بآلية معايير التعيينات […]

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