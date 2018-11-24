نائب: فوضى عارمة في آلية اجراءات التعيين بمديريات التربية

2018/11/24 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي , السبت , عن وجود فوضى عارمة في آلية اجراءات التعيين في تربيات بغداد والمحافظات، مطالبا مكاتب المفتشين العمومين بالاشراف والمراقبة في تطبيق معايير التعينات.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/, إن “عددا من مديريات التربية في العاصمة بغداد والمحافظات لم تلتزم بآلية معايير التعيينات […]

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