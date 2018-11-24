مرحلة جديدة تشهدها العلاقات بين أربيل وأنقرة

2018/11/24 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر من AKP: أربيل جسر بين أنقرة وبغداد ...

تشهد العلاقات بين أربيل وأنقرة، مرحلة جديدة تسودها الإيجابية، بعد أن شهدت توتراً في أعقاب استفتاء الاستقلال الذي أجري في إقليم كوردستان في 25 أيلول ، سببتمبر 2017، ويؤكد مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن العلاقات بين الإقليم وتركيا تشهد تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات، كما ستشهد العاصمة أنقرة إعادة افتتاح ممثلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في وقت قريب.

وذكرت المصادر، أن مهدي أكر، النائب السابق عن العدالة والتنمية عن ولاية آمد / ديار بكر، والذي ينوي الترشح لرئاسة بلدية إسطنبول، قد زار أربيل مؤخراً، والتقى برئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لطلب مساعدته من أجل أصوات الكورد.

نيجيرفان بارزاني ومهدي أكر

وأفاد مصدر من العدالة والتنمية لـ (باسنيوز)، أن العلاقات بين أنقرة وأربيل قد شهدت تطوراً ملحوظاً، وخصوصاً في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة، بعد سريان العقوبات الأمريكية على طهران، لافتاً إلى أن هذه العلاقات ستشد قريباً المزيد من التقدم والخطوات الملموسة.

وأشار المصدر إلى أن أربيل تلعب دور جسر الاتصال بين أنقرة وبغداد، وأضاف «الحكومة التركية تسعى لاتخاذ خطوات مشتركة مع أربيل للتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي طرأت مع العقوبات الأمريكية»، لافتاً إلى أن هذه العقوبات «دفعت تركيا إلى استئناف شراء النفط عبر أراضي إقليم كوردستان».

وأردف المصدر، أن «تحسن العلاقات مع أربيل تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لبغداد أيضاً، وعلى ضوء الظروف الراهنة، ستشد العلاقات بين أربيل وبغداد أيضاً المزيد من التحسن»، مشيراً إلى أن تركيا ستشتري الغاز الطبيعي أيضاً إلى جانب النفط، عبر إقليم كوردستان.

وأكد المصدر، أن تحسن العلاقات التركية مع أربيل، والتي شهدت تراجعاً بعد الاستفتاء، ضروري بالنسبة لكل من أنقرة وبغداد.

وكشف المصدر ذاته من حزب العدالة والتنمية التركي، أن رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيتلقى قريباً دعوة رسمية لزيارة أنقرة، وقال: «خلال الأيام القادمة ستتم دعوة نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة، ومن المتوقع أن تجري لقاءات مكثفة مع رئيس وزراء الإقليم والمسؤولين السياسيين الآخرين»، وذكر أن أنقرة «تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إقليم كوردستان في سبيل تحسين علاقاتها مع مواطنيها الكورد أيضاً، وفي هذا الإطار نتوقع أن نشهد تطورات متسارعة في وقت قريب».

وأكد المصدر، أن المرشح عن العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول قد طلب بشكل فردي دعم نيجيرفان بارزاني من أجل أصوات المواطنين الكور في تركيا، معتبراً أن وجود لقاءات سياسية مع قيادات إقليم كوردستان «ضرورة طبيعية».

وكان النائب السابق عن العدالة والتنمية قد زار أربيل الشهر الماضي، وقال في تصريحات للصحفيين، إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع أربيل، مؤكداً على العلاقات التاريخية والاقتصادية القائمة بين الجانبين.

وكان مصدر مقرب من حكومة إقليم كوردستان قد أكد أن ممثلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أنقرة، سيعاد افتتاحها في الأيام القادمة، بعد أن كان ممثل الحزب في أنقرة عمر ميراني قد عاد إلى أربيل في أعقاب استقتاء الاستقلال.

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