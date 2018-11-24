صالح يعزي عوائل ضحايا السيول ويكلف بتقديم الخدمات العاجلة لهم

2018/11/24 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، التعزية لأهالي الضحايا في حادث سيول الشرقاط والموصل، فيما شدد على ضرورة تقديم الخدمات العاجلة.

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