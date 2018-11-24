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قرارات حكومة عبد المهدي لمواجهة كارثة السيول
2018/11/24 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت حكومة عادل عبد المهدي، قرارات عاجلة لمواجهة أزمة سيول الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات.

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