وزارة التجارة:وصول مساعدات غذائية الى قضاء الشرقاط

2018/11/24 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التجارة،اليوم السبت، انها استنفرت طاقاتها من اجل تقديم المساعدات للعوائل في قضاء الشرقاط والتي تعرضت للسيول امس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون،إن “التجارة استنفرت طاقاتها من اجل تقديم المساعدات الغذائية للعوائل في قضاء الشرقاط والتي تعرضت للسيول وموجة الامطار امس”.

واضاف ،أن ” قافلة محملة بـ 734 كارتون زيت طعام و 593 كيس سكر وصلت الى قضاء الشرقاط من مخازن صلاح الدين”.

وتابع حنون ،أن ” اجراءات سريعة اتخذتها الوزارة لتلافي غرق مستودعات خزن الحبوب في نينوى وصلاح الدين وابعاد خطر تلف الحبوب وتاثرها بالامطار والسيول “.

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