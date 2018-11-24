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ايران تعلن استعدادها للدفاع عن السعودية بلا مقابل
2018/11/24 | 13:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، المسلمين في جميع أنحاء العالم، للاتحاد ضد الولايات المتحدة بدلا مما اسماه بـ”بسط السجاجيد الحمراء للمجرمين”.

وقال روحاني، في كلمة له بالمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بطهران، وتابعه “ناس”، اليوم (24 تشرين الثاني 2018)، إنه “يجب على المسلمين في جميع أنحاء العالم، التوحد ضد الولايات المتحدة، بدلاً […]

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