برلماني: قوات أميركية تستطلع مقرات الحشد للحصول على إحداثيّاتها

2018/11/24 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف النائب، عن تحالف الفتح كريم عليوي, السبت, عن مخطط أميركي لاستهداف مقرات الحشد الشعبي.وقال عليوي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (24 تشرين الثاني 2018) إن “القوات الأميركية بدأت استطلاع مقرات الحشد التي تقع في بغداد ضمن قيادة الفرقة الأولى في الشرطة اتحادية، للحصول على إحداثياتِ كل مقرات الحشد […]

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