2018/11/24 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 21 متهما بقضايا جنائية مختلفة في بابل

بغداد/...اعلنت مديرية شرطة بابل، السبت، القبض على مطلوبين للسلطة القضائية بتهم مختلفة، مشيرة الى ان من بينهم متهم بجريمة السرقة اعتقل وسط الحلة.

وذكر الناطق الرسمي، باسم القيادة العقيد عادل العناوي الحسيني في بيان، أن "قوات الشرطة نفذت خلال ٢٤ ساعة الماضية عمليات أمنية وقائية لملاحقة مطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة، اسفرت بالقبض على 21 متهماً بقضايا جنائية ومخالفات متنوعة".

واضاف الحسيني، ان "من بينهم متهم بجريمة السرقة اعتقل من قبل مفارز مكافحة اجرام البلدة خلال عملية أمنية نفذت وسط الحلة".

واشار الى أن "جميع المعتقلين جرى نقلهم الى مراكز امنية، لاستكمال باقي الاجراءات اللازمة بحقهم".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 21 متهما بقضايا جنائية مختلفة في بابل) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 21 متهما بقضايا جنائية مختلفة في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).