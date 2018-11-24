نائب يكشف عن أسباب شيوع ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات في البصرة

2018/11/24 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف النائب عن محافظ البصرة عدي عواد، اليوم السبت، عن أسباب شيوع ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات في المحافظة، فيما هدد بكشف الجهات التي تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال النائب في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، اليوم، تابعه “النور نيوز”، ان “البصرة تمتلك موقعا جغرافيا مميزا باعتباها المنفذ العراق الوحيد وهذه الميزة تحولت نقمة على أهلها”، مشيرا الى “انتشار دخول وتجارة المخدرات بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وصل عدد الملقى القبض عليهم أكثر من 4 آلاف شخص من المتعاملين والمتعاطين خلال 2017 فقط”.

وأضاف، ان “هناك أسباب أدت الى انتشار هذه الظاهرة، وأهمها الحدود العراقية التي يسهل اختراقها، وضعف الاجراءات الامنية الوقائية حيث وصلت الظاهرة الى المدارس والجامعات، فضلا عن المقاهي غير المرخصة وبطالة الشباب عن العمل، وكذلك غياب دور الحكومة المحلية والمركزية وتحكم بعض الاحزاب المتنفذة التي تتحكم بالمنافذ الحكومية في الشلامجة وام قصر”.

وشدد عواد، على “ضرورة ان تتحمل الحكومتين المحلية والمركزية مسؤوليتها تجاه هذه الظاهرة التي ستقضي على الشباب”، مؤكدا في الوقت ذاته، “ضرورة تشكيل خلية ازمة تمتلك الصلاحيات للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات وفي حالة عدم الاستجابة لدعواتنا سنقوم بحماية شبابنا من تلك الظاهرة الخطيرة وسنعلن الجهات التي تقف وراء تلك الظاهرة بعد كشفها امام الرأي العام”.

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