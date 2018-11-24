النازحون العراقيون في مخيمات إقليم كوردستان يرزحون تحت وطأة الشتاء القارس وسط انعدام الخدمات

2018/11/24 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلنقلت شبكة رووداو الإعلامية معاناة النازحين العراقيين في مخيمات "حسن شام، U2، وU3" بمحافظة أربيل، لا سيما في ظل انعدام المحروقات اللازمة للتدفئة والطهي، وسط أجواء شديدة البرودة.وقالت إحدى النازحات العراقيات، لشبكة رووداو الإعلامية، إننا "لم نتضرر من السيول بقدر ما تضررنا من انعدام المحروقات اللازمة للتدفئة والطبخ، حيث نضطر حالياً لإعداد الطعام عن طريق إيقاد الحطب".وأضافت أن "الأطفال أكبر المتضررين من انعدام المحروقات، حيث يتعرضون للبرد القارس لعدم وجود تدفئة، ونعاني من أوضاع صعبة هذه الأيام".من جهته قال نازح عراقي: "نناشد وزارتي النفط، والهجرة والمهجرين، بتوفير المحروقات لنا، فالطقس شديد البرودة، ولدينا أطفال لا يتحملون هذه الأجواء".وتابع قائلاً: والدتي مريضة، وزوجتي على وشك أن تلد، ونعاني أوضاعاً صعبة بسبب انعدام المحروقات والمواد الأساسية، كما أن المياه تتسرب إلى داخل الخيم، ولم نتسلم لتراً واحداً من المحروقات منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي".فيما تحدثت نازحة أخرى بالقول: "نرجو من وزارة النفط تزويدنا بالمحروقات، فلدينا أطفال وعجزة، وحتى الحطب لا يمكننا استخدامه للتدفئة لأنه مبلل بمياه الأمطار، ولو كانت لدينا ملابس لاستخدمناها في التدفئة والطبخ".وأردفت أنه "منذ شهر أيلول/سبتمبر لم نتسلم أي كمية من المحروقات، وأوضاعنا مزرية، فالأطفال والعجزة يتعرضون للبرد على مدار الساعة".يذكر أن مئات الآلاف من العراقيين نزحوا إلى مناطق متفرقة في إقليم كوردستان، عقب الهجمات التي شنها تنظيم داعش على العراق بين عامي 2014 و2017.تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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