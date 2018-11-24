2018/11/24 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يعلن تأجيل فقرة التصويت على قائمة القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية.

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