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البرلمان يؤجل التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية
2018/11/24 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

البرلمان يؤجل التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية

{بغداد:الفرات نيوز} اجل مجلس النواب التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية...يتبع

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