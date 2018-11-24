خبير نفطي: هبوط أسعار النفط مفتعل.. والعراق أكبر المتضررين

2018/11/24 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد كشف الخبير النفطي، حمزة الجواهري، عن أسباب هبوط أسعار النفط في الوقت حالي، مبيناً أثر ذلك على العراق.وقال الجواهري في حديث لـ “الرشيد نيوز”، إن “هبوط الأسعار الحالية ليس تخمة حقيقية، بل تخمة مفتعلة للنفط في الأسواق العالمية”.وأوضح الجواهري، أن “أسباب التخمة سياسية بالدرجة الأساس، فرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تدخل […]

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