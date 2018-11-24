المرور تناقش مع الجامعات إمكانية تغيير أوقات الدوام لتقليل الزحامات

2018/11/24 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ناقش وفد من مديرية المرور العامة مع عدد من عمداء الجامعات والكليات في بغداد, عدداً من الاقتراحات والتعديلات على أيام وساعات الدوام لتقليل الزخم المروري في شوارع العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (24 تشرين الثاني 2018) انه ” تم توجه مديري مرور بغداد الرصافة والكرخ والآمرين, باجراء […]

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