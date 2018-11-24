English | وظائف


المرور تناقش مع الجامعات إمكانية تغيير أوقات الدوام لتقليل الزحامات
2018/11/24 | 15:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس ناقش وفد من مديرية المرور العامة مع عدد من عمداء الجامعات والكليات في بغداد, عدداً من الاقتراحات والتعديلات على أيام وساعات الدوام لتقليل الزخم المروري في شوارع العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (24 تشرين الثاني 2018) انه ” تم توجه مديري مرور بغداد الرصافة والكرخ والآمرين, باجراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تناقش مع الجامعات إمكانية تغيير أوقات الدوام لتقليل الزحامات) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تناقش مع الجامعات إمكانية تغيير أوقات الدوام لتقليل الزحامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).


كامل التفاصيل في: ناس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ساري: أريد التتويج بلقب مع تشيلسي لتفادي الإقالة
⋙ أرسنال يستهدف جناح روما في يناير
⋙ دروجبا يختار أفضل مدافع واجهه في تاريخه
⋙ واتفورد - ليفربول: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة
⋙ دي خيا واحد من ثلاثة لاعبين يخطط يوفنتوس لضمهم
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | خطيب جمعة طهران : أميركا ترعى الإرهاب وعلى المسلمين التوحد ضد المؤامرات
⋙ شاهد بالفيديو | من الارشيف القناعة بأروع صورها ...... شاهد الفنان محمد هاشم يخرج عن المألوف وينفجر باكيا
⋙ بالصور: نانسي عجرم في شهرها السادس بإطلالة جديدة ومشرقة
الأكثر شيوعا