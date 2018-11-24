24 الف موظف عراقي

2018/11/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقدت كتلة "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم يوم السبت بقاء الالاف من الموظفين يعملون بصفة عقود.

وقالت النائب عن تيار الحكمة سعدية العقابي في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب ، "هل من المعقول ان الاف الموظفين بصفة عقود لم يتم تثبيتهم على الرغم من عملهم لسنوات"؟، مبينة ان "هناك اكثر من 24 الف موظف مصيرهم مجهول ويعيشون بقلق او تجميدهم كما حصل لموظفي العقود الاخرين".

واضافت ان "التجاهل المستمر سيؤدي الى فقدان الطاقات الكبيرة وذات الخبرة" ، مطالبة "الحكومة الى اعطاء حقوق الموظفين بصفة عقود وتثبيتهم على الملاك الدائم".

وحذرت العقابي من عدم الاستجابة لمطالبهم وسنخرج بتظاهرات لحين تثبيتهم على الملاك الدائم".

وعلى صعيد اخر اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تأجيل فقرة التصويت على قائمة القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية.

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