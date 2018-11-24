نائبة تطالب بتثبيت موظفي العقود وتحذر من تجاهل مطالبهم

2018/11/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالبت النائبة عن تيار الحكمة سعدية العقابي، اليوم السبت، بتثبيت موظفي العقود، فيما حذرت من تجاهل مطالبهم.وقالت العقابي في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب وحضرته "الغد برس "، إنه "هل من المعقول ان الاف الموظفين بصفة عقود لم يتم تثبيتهم على الرغم من عملهم لسنوات"، مشيرة الى ان "هناك اكثر من 24 الف موظف مصيرهم مجهول ويعيشون بقلل او تجميدهم كما حصل لموظفي العقود".

واضافت ان ا"لتجاهل المستمر سيؤدي الى فقدان الطاقات الكبيرة وذات الخبرة"، مطالبة الحكومة بـ"اعطاء حقوق الموظفين بصفة عقود وتثبيتهم على الملاك الدائم ".وحذرت من "عدم الاستجابة لمطالبهم وسنخرج بتظاهرات لحين تثبيتهم على الملاك الدائم".

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