بالوثائق: نائب يطالب بمتابعة استحقاقات البصرة في الموازنة خلال السنوات الـ3 الماضية

الى ذلك جاء في الوثيقة الصادرة من مجلس النواب والتي تضمنت الرد على سؤال الخزعلي، إنه "استنادا إلى المادة (61/ سابعا/1) من الدستور والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحيل إليكم السؤال الموجه من قبل (فالح حسن جاسم) عضو مجلس النواب للتفضل بإجراء اللازم وإعلامنا وفق الفترة المحددة في المادة القانونية أعلاه".فيما رد صلاح جاسم الحميري أمين عام مجلس النواب بـ"مفاتحة مكتب رئيس الوزراء حول اهمية الموضوع لتعلقه بمحافظ البصرة".
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