بالوثائق: نائب يطالب بمتابعة استحقاقات البصرة في الموازنة خلال السنوات الـ3 الماضية

2018/11/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالب النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، اليوم السبت، بمتابعة استحقاقات محافظة البصرة في قانون الموازنة خلال السنوات الـ3 الماضية.وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس" والصادرة من مكتب الخزعلي الى رئيس البرلمان، إنه "الحاقا بكتابنا ذي العدد 3/3/11044 في 22/3/ 2018، والمتضمن الاستحقاقات المالية للمحافظة البصرة للأعوام (2015،2016،2017)، والتي لا تنسجم مع ما قدمته المحافظة من العوائد المالية، ندعو لتوجيه السؤال البرلماني لرئيس مجلس الوزراء عن سبب الاستحقاقات المالية للمحافظة".

الى ذلك جاء في الوثيقة الصادرة من مجلس النواب والتي تضمنت الرد على سؤال الخزعلي، إنه "استنادا إلى المادة (61/ سابعا/1) من الدستور والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحيل إليكم السؤال الموجه من قبل (فالح حسن جاسم) عضو مجلس النواب للتفضل بإجراء اللازم وإعلامنا وفق الفترة المحددة في المادة القانونية أعلاه".فيما رد صلاح جاسم الحميري أمين عام مجلس النواب بـ"مفاتحة مكتب رئيس الوزراء حول اهمية الموضوع لتعلقه بمحافظ البصرة".

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