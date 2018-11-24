حريق يلتهم بناية تجارية من 10 طوابق وسط اربيل

2018/11/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق ظهر اليوم السبت في بناية وسط مدينة اربيل واتى على عدد من المحال التجارية والحق اضرارا مادية كبيرة بها.

ونشب الحريق في بناية في فلكة الزراعة وسط اربيل مكونة من 10 طوابق عبارة فندق والطابق الارضي عبارة عن محال تجارية رلبيع ملابس الاطفال.

وقال مصدر في الدفاع المدني لشفق نيوز، ان فرق الانقاذ تمكنت من انقاذ عدد من الاشخاص الساكنين داخل الفندق.

واضاف المصدر ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق، مشيرا الى انه لم يتم تسجيل اية خسائر بشرية.

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