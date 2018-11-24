وصول الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى بغداد

2018/11/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادوصل الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، السبت، إلى بغداد.

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